Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Червона картка і чотири пропущені: збірна України U-19 поступилася Бельгії

Руслан Травкін — 5 квітня 2025, 22:27
Червона картка і чотири пропущені: збірна України U-19 поступилася Бельгії
Збірна України U-19
УАФ

Сьогодні, 5 квітня, молодіжна жіноча збірна України U-19 провела матч другого раунду відбору на чемпіонат Європи 2025 проти Бельгії.

Гра завершилася перемогою бельгійок із рахунком 3:1.

Після першого тайму "синьо-жовті" поступалися з різницею в два голи. На 60-й хвилині Лідія Зборовець ударом із пенальті відновила інтригу.

Через 8 хвилин Лідія Жигдало отримала червону картку. Не пройшло й хвилини як Бельгія забила втретє.

Ближче до кінця гри суперник забив четвертий гол.

Футбол – відбір на чемпіонат Європи 2025
5 квітня, 2 тур

Бельгія – Україна 4:1 (2:0)

Голи: Херманс (20), Верговен (29, 68), Приєм (85) – Зборовець (60, пен)

Нагадаємо, в першому матчі українки отримали технічну поразку через те, що не змогли вчасно отримати британську візу. Відбіркові матчі проходять в англійському місті Бертон-апон-Трент.

Через кілька днів, 8 квітня, збірна України проведе матч проти Англії, яка обіграла і Бельгію (6:0), і Австрію (5:1). 

жіночий футбол збірна України U-19 результати матчів

збірна України U-19

Молодіжна збірна України пропустила матч відбору на Євро-2025 через відсутність віз
Збірні України U-17 та U-19 дізналась своїх суперників у першому етапі відбору на Євро-2026
Жіноча збірна України U-19 не змогла у більшості дотиснути Ізраїль у кваліфікації Євро-2025
Жіноча збірна України U-19 стартувала з перемоги у кваліфікації до Євро-2025
Юнацька збірна України поступилась Нідерландам у відборі на Євро-2025

Останні новини