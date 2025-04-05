Червона картка і чотири пропущені: збірна України U-19 поступилася Бельгії

Сьогодні, 5 квітня, молодіжна жіноча збірна України U-19 провела матч другого раунду відбору на чемпіонат Європи 2025 проти Бельгії.

Гра завершилася перемогою бельгійок із рахунком 3:1.

Після першого тайму "синьо-жовті" поступалися з різницею в два голи. На 60-й хвилині Лідія Зборовець ударом із пенальті відновила інтригу.

Через 8 хвилин Лідія Жигдало отримала червону картку. Не пройшло й хвилини як Бельгія забила втретє.

Ближче до кінця гри суперник забив четвертий гол.

Футбол – відбір на чемпіонат Європи 2025

5 квітня, 2 тур

Бельгія – Україна 4:1 (2:0)

Голи: Херманс (20), Верговен (29, 68), Приєм (85) – Зборовець (60, пен)

Нагадаємо, в першому матчі українки отримали технічну поразку через те, що не змогли вчасно отримати британську візу. Відбіркові матчі проходять в англійському місті Бертон-апон-Трент.

Через кілька днів, 8 квітня, збірна України проведе матч проти Англії, яка обіграла і Бельгію (6:0), і Австрію (5:1).