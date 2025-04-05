Червона картка і чотири пропущені: збірна України U-19 поступилася Бельгії
Сьогодні, 5 квітня, молодіжна жіноча збірна України U-19 провела матч другого раунду відбору на чемпіонат Європи 2025 проти Бельгії.
Гра завершилася перемогою бельгійок із рахунком 3:1.
Після першого тайму "синьо-жовті" поступалися з різницею в два голи. На 60-й хвилині Лідія Зборовець ударом із пенальті відновила інтригу.
Через 8 хвилин Лідія Жигдало отримала червону картку. Не пройшло й хвилини як Бельгія забила втретє.
Ближче до кінця гри суперник забив четвертий гол.
Бельгія – Україна 4:1 (2:0)
Голи: Херманс (20), Верговен (29, 68), Приєм (85) – Зборовець (60, пен)
Нагадаємо, в першому матчі українки отримали технічну поразку через те, що не змогли вчасно отримати британську візу. Відбіркові матчі проходять в англійському місті Бертон-апон-Трент.
Через кілька днів, 8 квітня, збірна України проведе матч проти Англії, яка обіграла і Бельгію (6:0), і Австрію (5:1).