Огляд вольової перемоги збірної України U‑19 у матчі з Сербією на Євро-2026

Юнацька збірна України U‑19 переграла однолітків із Сербії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи‑2026.

Огляд матчу

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Українці під керівництвом Дмитра Михайленка активніше розпочали гру, але на 16-й хвилині першими пропустили через помилку в обороні — відзначився Ранкович. Проте ще до перерви камбек оформив 18-річний форвард Чикаго Фаєр Віталій Глют. Спочатку нападник зрівняв рахунок, вдало розібравшись із суперниками у штрафному майданчику. За чотири хвилини Глют оформив дубль, розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика вивівши Україну вперед.

Чемпіонат Європи - U-19

Група В, 2-й тур, 2 липня

Сербія – Україна 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Ранкович, 1:1 - 32 Глют, 1:2 - 36 Глют

Сербія (U-19): Чарапич, С.Петрович, Хаджимужович, Шимич (к), Стойкович, Мілосавлєвич, Ранкович (Младенович, 77), Новічич (Боровіна, 88), Чирич (Павлович, 63), Зарич, Дам'янович (Б. Костич, 63). Запасні: Дражкич, Роганович, Радич, Макевич, Суботич. Тренер: Гордан Петрич.

Україна (U-19): Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дігтярь (к), Малов, Сорока, Люсін, Глют (Губенко, 84), Калюжний, Сикут (Ігнатков, 84), Богданов (Попов, 71). Запасні: Марченко, Пліш, Оличенко, Шерстюк, Каменський, Стрільчук.Тренер: Дмитро Михайленко.

Попередженні: Дам'янович (44), Хаджимужович (60), Шимич (68) – Богданов (58).

Команда Дмитра Михайленка розпочала чемпіонат Європи з перемоги над Хорватією (3:1). Завдяки успіху в матчі із Сербією "синьо-жовті" достроково гарантували собі місце у півфіналі турніру. Крім того, збірна України U-19 автоматично здобула путівку на чемпіонат світу U-20 2027 року, який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

У третьому турі Україна зіграє проти Італії, матч відбудеться 5 липня о 18:00

Раніше, головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, які завдання ставить перед командою на юнацькому Євро-2026.