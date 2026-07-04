Футболіст юнацької збірної України озвучив амбітну ціль "синьо-жовтих" на Євро-2026

Півзахисник збірної України U-19 Сергій Ігнатков поділився очікуваннями від матчу з Італією на Євро-2026 і розповів про амбітні плани на турнір.

Його слова передає Український футбол.

"Синьо-жовті" достроково пробились до півфіналу континентальної першості, проте не збираються на цьому зупинятись. Гравець Сараєво заявив, що команда гратиме на перемогу з італійцями та загалом хоче виграти ЧЄ-2026.

"У матчі з італійцями налаштовуємось тільки на перемогу! Краще бути у групі першими, ніж другими. Легких суперників у півфіналі не буде, але хочемо вийти з першого місця. Не принципово буде опонентом Німеччина чи Іспанія. Наша справа – грати. Ми хочемо здобути медалі, бажано, золоті", – сказав Ігнатков.

Зазначимо, що матч з італійцями відбудеться 5 липня та розпочнеться о 18:00. Навіть нічия гарантує Україні перше місце у своєму квартеті.

У перших двох турах "синьо-жовті" здобули дві перемоги. Обидві вони були вольовими – 3:1 над Хорватією, та 2:1 над Сербією.