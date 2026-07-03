Здійснилась наша мрія: Михайленко – про вихід юнацької збірної України у півфінал Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко оцінив перемогу над Сербією (2:1) у другому турі Євро-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Думаю, ми зробили всім українцям трохи радості, трохи щастя на тлі всіх подій, які були. Дуже щасливий, дуже щаслива команда. Збулася наша мрія. Ми майже рік мріяли про це, вірили. Нагорода нам – вихід на чемпіонат світу та півфінал. Хлопці – великі молодці, бо вони круто відпрацювали, грали на м'ячі, не боялися і домінували. І ще такий важливий момент, що у нас грали п'ятеро футболістів на рік молодших. Це класно", – сказав він.

Тренер відзначив характер підопічних, які не здалися після пропущеного голу.

"Пропустили першими? Була помилка. Футбол складається з помилок. Хлопці – взагалі красені, що виявили характер і дві гри поспіль, програючи, виграли. Будемо пробувати виправляти це. Чи грали по рахунку у другому таймі? Намагалися грати першим номером, атакувати та створювати моменти. Ми знали, що суперник переважатиме у зрості й на стандартах. Вони з італійцями створили понад 50% зі стандартів, так і сьогодні. У нас дуже багато маленьких гравців, нам треба менше заробляти кутових і штрафних. Але хлопці – молодці. А воротар – на те і воротар, аби виручати", – зазначив наставник.

Також тренер анонсував зміни у складі на матч з Італією.

"Зміни точно будуть, тому що дуже важко хлопцям. Вони грали з високою інтенсивністю, багато рухалися – 100% будуть якісь зміни", – розповів Михайленко.

Завдяки успіху в матчі із Сербією "синьо-жовті" достроково гарантували собі місце у півфіналі турніру. Крім того, збірна України U-19 автоматично здобула путівку на чемпіонат світу U-20 2027 року, який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

У третьому турі Україна зіграє проти Італії, матч відбудеться 5 липня о 18:00