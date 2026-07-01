Де та коли дивитися матч другого туру Євро-2026 Сербія – Україна

У четвер, 2 липня, юнацька збірна України U-19 з футболу проведе матч другого туру Євро-2026 проти команди Сербії.

Поєдинок на "Нентпорт Стедіум" у Бангорі розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO у розділі "Спорт" за передплатою, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який мовить у мережах Т2 та кабельного телебачення.

Окрім цього, матч Україна – Сербія покаже "Суспільне Спорт" і регіональні канали "Суспільного".

Нагадаємо, що у першому турі Євро-2026 підопічні Дмитра Михайленка впевнено перемогли Хорватію (3:1). У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Богданов, Калюжний та Люсін. Після поєдинку два представники України потрапили до символічної збірної першого туру Євро-2026.

У турнірній таблиці групи В Україна та Італія набрали по 3 бали та посідають перше та друге місця.

Юнацький чемпіонат Європи-2026 U-19 триватиме з 28 червня по 11 липня.