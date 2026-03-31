Україна U-18/19 розгромила Естонію у відборі на Євро-2027
У вівторок, 31 березня, юнацька збірна України U-18 (майбутня U-19) впевнено перемогла Естонію в 3-му турі першого раунду кваліфікації до Євро-2027 (U-19).
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь "синьо-жовтих".
Підопічні Олександра Ситника швидко відкрили рахунок. На 19-й хвилині влучним ударом відзначився динамівець Люсін.
Ще до перерви українська команда довела рахунок до розгромного. Голи на свій рахунок записали Боднар та Глют.
На 79-й хвилині зустрічі захисник Балакай поставив остаточну крапку в матчі.
Україна – Естонія 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 19 Люсін, 2:0 – 28 Боднар, 3:0 – 43 Глют, 4:0 – 79 Балакай
Нагадаємо, у першому турі "синьо-жовті" зазнали поразки від Фінляндії (1:2), а в другому поступилися Чехії (1:3).
Завдяки перемозі над Естонією Україна зберегла прописку в Лізі А та продовжить боротьбу за путівку на Євро-2027 у другому раунді.