Україна U-18/19 розгромила Естонію у відборі на Євро-2027

У вівторок, 31 березня, юнацька збірна України U-18 (майбутня U-19) впевнено перемогла Естонію в 3-му турі першого раунду кваліфікації до Євро-2027 (U-19).

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь "синьо-жовтих".

Підопічні Олександра Ситника швидко відкрили рахунок. На 19-й хвилині влучним ударом відзначився динамівець Люсін.

Ще до перерви українська команда довела рахунок до розгромного. Голи на свій рахунок записали Боднар та Глют.

На 79-й хвилині зустрічі захисник Балакай поставив остаточну крапку в матчі.

Кваліфікація Євро-2027 (U-19)

Перший раунд, 3 тур, 31 березня

Україна – Естонія 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 19 Люсін, 2:0 – 28 Боднар, 3:0 – 43 Глют, 4:0 – 79 Балакай

Нагадаємо, у першому турі "синьо-жовті" зазнали поразки від Фінляндії (1:2), а в другому поступилися Чехії (1:3).

Завдяки перемозі над Естонією Україна зберегла прописку в Лізі А та продовжить боротьбу за путівку на Євро-2027 у другому раунді.