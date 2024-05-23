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Збірна України U-17 втратила шанси на вихід у плей-оф Євро-2024

Станіслав Лисак — 23 травня, 22:53
Збірна України U-17 втратила шанси на вихід у плей-оф Євро-2024

Збірна України завершила свої виступи на Чемпіонаті Європи серед гравців до 17 років. Це сталося після вольової перемоги Сербії над Кіпром.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Таким чином сербська команда разом зі збірною Чехії здобули по дві перемоги та гарантували вихід у плей-оф змагань.

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Напередодні збірна України U-17 програла чехам другий матч на груповому етапі турніру. Раніше підопічні Мороза зазнали поразки від сербів.

Завершальний матч групового етапу українці зіграють у неділю, 26-го травня, проти господарів чемпіонату збірної Кіпру.

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