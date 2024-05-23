Гравець збірної України U-17: Ми хотіли перемагати, але зрозуміли, що це інший рівень

Півзахисник Аталанти U-17 та юнацької збірної України Олександр Драган вважає, що рівень основного етапу чемпіонату Європи з футболу значно переважає матчі відбіркового еліт-раунду.

Слова Драгана передає Володимир Крупчук спеціально для Чемпіона.

"Я вважаю, що рівень тут відрізняється від еліт-раунду. Ми приїжджали сюди, ми хотіли перемагати, ми завзято тренувалися, ми слухали нашого тренера, але коли ми вийшли на поле, ми зрозуміли, що це інший рівень.

Після першої гри ми почули цей рівень і на цю гру сьогодні ми виходили з інакшим настроєм, але щось в грі не пішло. На мою думку, Сербія була сильнішою, ніж Чехія. І нам потрібно було перемагати Чехію. І ми могли це зробити", — сказав Драган.

— Зараз дуже багато гравців, в нас розкидані, можна сказати, по світу, грають в класних командах, але все одно не в одних і тих самих, грубо кажучи, не в Динамо і Шахтарі. Ти бачиш в цьому якусь проблему, те, що ви не можете порозумітись на полі?

"Як ви сказали, є трохи нерозуміння між нами, але не в цьому проблема, я вважаю. Її треба шукати", — підсумував гравець.

Напередодні збірна України на Чемпіонаті Європи серед гравців до 17 років програла другий матч на груповому етапі. Раніше підопічні Мороза зазнали поразки від сербів.

Нагадаємо, що шансів на вихід у чвертьфінал в України майже не залишилось. Заключний матч групового етапу українці зіграють у неділю, 26-го травня, проти господарів чемпіонату збірної Кіпру.