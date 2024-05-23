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Збірна України U-17 зіграє проти Чехії у другому турі Євро-2024

Владислав Уткін — 23 травня, 08:21
Збірна України U-17 зіграє проти Чехії у другому турі Євро-2024

Збірна України U-17 зустрінеться з Чехією в межах другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 серед футболістів не старших 2007 року народження.

Поєдинок відбудеться в місті Паралімні, Кіпр. Початок — о 18:00 за київським часом.

Трансляція буде доступна на UEFA.TV.

Наразі Україна посідає 3 місце в групі А зі збірними Чехії, Сербії та Кіпру. У першому турі "синьо-жовті" поступились сербам (0:1). Зі свого боку чехи йдуть першими після розгрому над господарями змагання. Зазначимо, що до плей-оф вийдуть дві найкращі команди квартету.

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Турнірна таблиця

Розклад матчів

  • Україна — Чехія 23 травня 18:00
  • Україна — Кіпр 26 травня 20:30

Нагадаємо, що в березні підопічні Юрія Мороза обіграли Словаччину та здобули путівку на Євро.

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