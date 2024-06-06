Збірна Італії виграла Євро-2024 U-17
Збірна Італії з футболу стала чемпіоном Європи серед гравців до 17 років.
У фіналі турніру команда здобула перемогу над однолітками з Португалії. Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Голами відзначились Федеріко Колетта та Франческо Камарда (дубль).
Для Італії це перша перемога в історії юнацької континентальної першості.
Нагадаємо, що збірна України теж брала участь у фінальній частині цьогорічного Євро, але завершила виступ на груповому етапі, посівши 3 місце у квартеті з Чехією, Сербією та Кіпром.