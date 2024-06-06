Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна Італії виграла Євро-2024 U-17

Владислав Уткін — 6 червня, 07:40
Збірна Італії виграла Євро-2024 U-17

Збірна Італії з футболу стала чемпіоном Європи серед гравців до 17 років.

У фіналі турніру команда здобула перемогу над однолітками з Португалії. Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Голами відзначились Федеріко Колетта та Франческо Камарда (дубль).

Для Італії це перша перемога в історії юнацької континентальної першості.

Нагадаємо, що збірна України теж брала участь у фінальній частині цьогорічного Євро, але завершила виступ на груповому етапі, посівши 3 місце у квартеті з Чехією, Сербією та Кіпром.

Збірна Італії з футболу Євро-2024 U-17

Збірна Італії з футболу

Італія оголосила попередню заявку на Євро-2024
Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024
Італія переграла Еквадор у товариському матчі
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія

Останні новини