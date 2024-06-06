Збірна Італії виграла Євро-2024 U-17

Збірна Італії з футболу стала чемпіоном Європи серед гравців до 17 років.

У фіналі турніру команда здобула перемогу над однолітками з Португалії. Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Голами відзначились Федеріко Колетта та Франческо Камарда (дубль).

For the first time 👏



Italy are #U17EURO champions 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/Qyhk794app — UEFA U17 EURO (@UEFAUnder21) June 5, 2024

Для Італії це перша перемога в історії юнацької континентальної першості.

Нагадаємо, що збірна України теж брала участь у фінальній частині цьогорічного Євро, але завершила виступ на груповому етапі, посівши 3 місце у квартеті з Чехією, Сербією та Кіпром.