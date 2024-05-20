Україна U-17 поступилася Сербії у 1 турі юнацького Євро

Збірна України U-17 поступилася Сербії U-17 у матчі 1 туру юнацького Євро-2024.

Для українців матч розпочався гірше нікуди. Вже на другій хвилині Назар Макаренко був змушений діставати м'яч зі своїх воріт після дальнього удару Душана Макевича.

Після пропущеного голу "жовто-синім" було важко зібратися та перехопити ініціативу. Натомість серби не збавляли обертів і продовжували застосовувати високий пресинг.

Другий тайм — інша справа. По перерві Юрій Мороз провів подвійну заміну, що відчутно покращило гру українців. Найгостріший момент виник на рівному місці — Артем Степанов "обікрав" захисника і вийшов віч-на-віч з воротарем, але той відбив м’яч ногою.

На останніх хвилинах українці влаштували штурм воріт сербів. За рахунок свіжості гравців центру поля та нападу вдалося організувати кілька небезпечних атак, але рахунок так і залишився на користь сербів.

Чемпіонат Європи

1 тур, 20 травня

Сербія U-17 — Україна U-17 — 1:0

Голи: 1:0 — Макевич 2

Україна U-17: Макаренко, Стрільчук, Дігтярь, Третяк, Шелекета, Драган (Сорока 46), Оличенко (Вакулюк 64), Люсін (Редушко 46), Бондар (Денісов 64), Степанов, Богданов, (Попов 77)

Сербія U-17: Йованович, Бубаня, Роганович, Мілосавлєчив, Стоянович, Макевич, Василич, Костич (Дам’янович 68), Костов, Младенович (Джорджевич 71), Цветкович (Премович 86)

Попередження: Бубаня 38, Младенович 40, Редушко 46, Стрільчук 61, Мілосавлєвич 68, Костов 90+5

Наступний матч на Євро-2024 юнацька збірна України проведе у четвер, 23 травня, проти Чехії. У третьому турі "жовто-сині" зустрінуться з Кіпром.