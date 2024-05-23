Збірна України програла другий матч на Євро до 17 років

Збірна України на Чемпіонаті Європи серед гравців до 17 років програла другий матч на груповому етапі. Цього разу одноліткам із Чехії - 1:3.

Як і перша гра проти сербів, матч відбувався у містечку Паралімні на південному сході Кіпру. Після поразки від сербів у першій грі 0:1 українцям вкрай важливий був позитивний результат, щоб зберегти шанси на чвертьфінал.

У чехів всі гравці грають у місцевому чемпіонаті за "Славію", "Спарту" та інші клуби. Лише один легіонер, який виступає у "Ювентусі" Адам Сосна. При чому має дуже круті показники у сезоні: 18 очок за системою гол+пас з 20 матчів.

У нас же ціла плеяда легіонерів, які виступають у європейських грандах: "Баварії", "Баєрі", "Аталанті", "Бенфіці".

Головний тренер команди Юрій Мороз зробив висновки з не дуже вдалого першого тайму гри проти сербів, і на матч з Чехами у підмогу Степанову випустив Редушка. Та й дешо змінив півзахист зробивши ще дві точечні ротації.

На жаль, ці зміни малюнок гри перших хвилини не змінили. Чехи дуже активно почали гру. Вже до 3-ї хвилини два завдали двох небезпечних ударів. Також особливо небезпечними чехи були під час кутових. 6-7 чехів заходили у воротарський майданчик і подача йшла на ближню штангу. Це приносило неабиякі проблеми українському захисту. У одному епізоді мʼяч з порожніх воріт виніс захисник. Навала чехів була дуже серйозною. За перші десять хвилин українці один раз реально перейшли середину поля. Нічого дивного, що чехам вдалось все ж реалізувати свою перевагу. Пенальті не виглядав випадковим за такої гри. Мʼяч вручив у руку захиснику, а Моудрий впевнено реалізував вирок.

Тільки після голу українці почали приходити в себе. Але поки що не говоримо за реальні моменти, це означає, що гра трохи відійшла від наших воріт. В середині тайму у чехів була ще ударна пʼятихвилинка. Удар впритул парирував кіпер, після дальнього удару мʼяч пролетів вище, а гол - скасував арбітр через офсайд.

Українські уболівальники, які прийшли підтримати збірну не полишали надій і підтримували нашу команду. Все ж у доданий до першого тайму час «"синьо-жовті" мали моменти. Степанов класно пробив здалеку, а після кутового був удар головою, але двічі на висоті був кіпер.

Вболівальники чекали перевтілення збірної по перерві, як і з сербами. Початок тайму вселив надію, коли Степанов, як справжній форвард в дотик зіграв з метрів 10 — вище. Це був дише епізод. Чехи контролювали гру, а оборона, на жаль, провалювалась. Чистий вихід сам на сам відбив воротар. Але атака не завершилась і чехи третім темпом забили другий гол.

Після цього гра зупинилась. Українцям вже відверто не вистачало емоцій на продовження боротьби. Яскравим моментом втрати мотивації був момент чехів, коли після українців біля наших воріт чех вийшов сам на сам з воротарем, щоправда, не забив.

Перевага чехів остаточно підтвердилась на 88-й хвилині. Пенкса змістився з флангу і пробив під перекладину.

Розрадою для молодих хлопців був перший гол на Євро. Пенальті на доданих хвилинах реалізував капітан Кирило Дігтярь.

Чемпіонат Європи U-17

2 тур, 23 травня

Україна — Чехія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Моудрий (пен), 0:2 - 61 Пенкса, 0:3 - 88 Пенкса, 1:3 - 90+3 Дігтяр

Україна U-17: Макаренко, Шелекета (66 Рибак), Дігтярь, Третяк, Стрільчук, Редушко, Сорока, Оличенко (84 Вакулюк), Денисов (66 Бондар), Степанов (84 Попов), Богданов (90+ Драган)

Шансів на вихід у чвертьфінал в України майже не залишилось. Заключний матч групового етапу українці зіграють у неділю, 26-го травня, проти господарів чемпіонату збірної Кіпру.

Володимир Крупчук, спеціально для Чемпіона