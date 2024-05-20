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Збірна України U-17 розпочне шлях на Євро-2024 в матчі з Сербією

Станіслав Лисак — 20 травня, 08:58
Збірна України U-17 розпочне шлях на Євро-2024 в матчі з Сербією

Збірна України U-17 зустрінеться з Сербією в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 серед футболістів не старших 2007 року народження.

Поєдинок відбудеться в місті Паралімні, Кіпр. Початок — о 18:00 за київським часом.

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Нагадаємо, що Євро-2024 U-17 триватиме з 29 травня по 5 червня. Україна стала однією із 16 країн, котрі кваліфікувалися на континентальну першість.

На груповій стадії турніру "синьо-жовті" в групі A зіграють із Сербією, Чехією та Кіпром. До плей-оф вийдуть дві найкращі команди групи

Розклад матчів

  • Сербія — Україна 20 травня 18:00
  • Україна — Чехія 23 травня 18:00
  • Україна — Кіпр 26 травня 20:30

Нагадаємо, що в березні підопічні Юрія Мороза обіграли Словаччину та здобули путівку на Євро.

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