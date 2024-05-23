Мороз — про поразку від Чехії: Не очікував такої гри, думав, буде трохи краще

Головний тренер збірної України до 17 років Юрій Мороз заявив, що очікував побачити кращу гру команди в другому турі чемпіонату Європи проти Чехії (1:3).

Слова українського фахівця передає Володимир Крупчук спеціально для Чемпіона.

«Планували, що відступати нікуди, нам потрібна була тільки перемога. Що трапилося — сам не розумію. Дитячий футбол, дитяча психологія, перегоріли... Хлопці не показали на полі всю силу, те, що вміють. Багато боротьби програвали, багато індивідуальних помилок, у простих ситуаціях втрачали м’яч.

З одного боку, вихід у фінальний турнір — уже успіх, вони молодці. Однак на самому чемпіонаті потрібно по-іншому грати. Виступ наших юнаків у різних клубах? Мабуть, це також одна з причин невдачі. Можна шукати різні причини, але, на мою думку, на футбольному полі не було злості, жаги до перемоги.

Потрібно боротися на кожному клаптику поля, а в епізоді з третім голом один футболіст обіграв стількох опонентів... Усі в рівних умовах, але трохи десь недопрацьовували. Можливо, забагато авансів надавали, говорили про майбутнє. Скажу так, що хлопці — молодці, що вийшли у фінальну частину. А тут уже всі стараються, уміють грати у футбол.

Не очікував такої гри, думав, буде трохи краще. Але маємо те, що маємо на даний момент. Щодо складу на матч із Кіпром, то подивимося на стан футболістів, поміркуємо, як зробити так, щоб була в нас боєздатна команда на цей поєдинок», — сказав Мороз.

Напередодні збірна України на Чемпіонаті Європи серед гравців до 17 років програла другий матч на груповому етапі. Раніше підопічні Мороза зазнали поразки від сербів.

Нагадаємо, що шансів на вихід у чвертьфінал в України майже не залишилось. Заключний матч групового етапу українці зіграють у неділю, 26-го травня, проти господарів чемпіонату збірної Кіпру.