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Юнацька збірна України поступилась Польщі на турнірі чотирьох націй

Станіслав Лисак — 20 березня 2025, 17:13
Збірна України U-16
Збірна України U-16
УАФ

Юнацька збірна України U-16 з футболу зазнала поразки від Польщі в першій грі турніру чотирьох націй, що відбувається в Румунії.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0. Єдиним голом у зустрічі відзначився атакувальний півзахисник Кацпер Берковський, що виступає за юнацьку команду Погонь Щецін.

Турнір чотирьох націй
1 тур, 20 березня

Збірна Польщі U-16 – збірна України U-16 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 71 Берковський

Підопічні Олега Голодюка на мінітурнірі також проведуть поєдинки з Румунією та Чорногорією. Наступна гра відбудеться вже 22 березня о 12:00 за київським часом.

Це змагання буде розіграно в межах підготовки до кваліфікації Євро-2026 U-17.

Зазначимо, що сьогодні свій матч у межах плейоф Ліги націй зіграє доросла збірна України – суперником стане Бельгія. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Збірна України U-16

Збірна України U-16

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