Збірна України U-16 програла одноліткам із Ізраїлю у заключному матчі турніру в Іспанії

Збірна України U-16 програла Ізраїлю у заключному матчі турніру в Мурсії.

Наша команда поступилася з рахунком 1:2.

Перший гол Україна пропустила на початку другого тайму. Пізніше Ярослав Кожушко реалізував пенальті, забивши єдиний для українців м’яч на турнірі. Проте Ізраїль вирвав перемогу наприкінці зустрічі також після пенальті.

Міжнародний турнір серед юнацьких збірних U-16

28 вересня

Україна (U-16) – Ізраїль (U-16) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 49, 1:1 – 66 Кожушко (пен), 1:2 – 88 (пен)

Україна (U-16): Журавський, Пламінський, Шупик, Оніщук (Гарбар, 80), Коваль (Коман, 64), Рибак (Трохим, 80), Шукалович (Гурін, 64), Єрмак (Кожушко, 46), Курячий, Квіквінія (Пожар, 89), Третьяков (Юрченко, 64).

Вилучення: 89 Журавський

Команда Юрія Мороза зазнала трьох поразок на турнірі в Мурсії. Раніше синьо-жовті програли одноліткам із Англії (0:3), а також пропустили 8 м'ячів від французів.