Збірна України U-16 з розгромним рахунком поступилась одноліткам із Франції

Збірна України з футболу U-16 провела поєдинок проти однолітків із Франції. Зустріч у межах міжнародного турніру в іспанській Мурсії завершилась поразкою "синьо-жовтих" із рахунком 0:8.

Міжнародний турнір серед юнацьких збірних U-16

28 вересня

Україна (U-16) – Франція (U-16) 0:8 (0:5)

Голи: 1:0 – 5 Жасінте, 2:0 – 20 Жасінте, 3:0 – 34 Суле 4:0 – 38 Жасінте, 5:0 – 40 Доане, 6:0 – 56 Н'Дого, 7:0 – 74 Муноньйо, 8:0 – 84 Марто.

Україна (U-16): Пожар, Онищук, Левицький (Гарбар, 46), Чупрін (Пламінський, 46), Коваль (Коман, 46), Гурін (Шукалович, 72), Трохим (Рибак, 63), Кожушко (Єрмак, 63), Зіпір (Третьяков, 46), Задворний (Курячий, 15), Юрченко (Квіквінія, 63).

Зазначимо, що у складі української команди зіграв 14-річний атакувальний півзахисник Артем Рибак, який навчається в академії каталонської Барселони. Його дебют стався у попередньому поєдинку турніру, де "синьо-жовті" поступилися Англії (0:3).

Наступний матч українці зіграють проти збірної Ізраїлю. Він відбудеться 30 вересня, початок – 13:00 за київським часом.