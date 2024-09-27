14-річний талант Барселони дебютував за збірну України U-16

Збірна України з футболу U-16 провела товариський поєдинок проти однолітків з Англії. Зустріч у межах міжнародного турніру в іспанській Мурсії завершилась поразкою "синьо-жовтих" із рахунком 0:3.

У складі української команди дебютував 14-річний атакувальний півзахисник Артем Рибак, який навчається в академії каталонської Барселони. Він провів на полі 62 хвилини, після чого був замінений.

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Артем Рибак народився у Чернівцях. Перші кроки у футболі робив у Буковині, а згодом перейшов до академії донецького Шахтаря. Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян він переїхав до Іспанії, де приєднався до Барселони.

У першому сезоні разом з однойменною командою зі столиці Каталонії Рибак виграв чемпіонат Іспанії у своїй віковій групі, забивши 9 м'ячів у 15 матчах.

Також в академії Барселони навчався ще один 14-річний українець Родіон Калашніков, проте він ще не отримував виклику до юнацьких збірних нашої країни.