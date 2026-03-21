Збірна України розпочала підготовку до плейоф кваліфікації ЧС-2026

Сергій Шаховець — 21 березня 2026, 10:49
Збірна України розпочала підготовку до плейоф кваліфікації ЧС-2026
Національна збірна України з футболу розпочала збір перед матчами плейоф відбору на чемпіонат світу 2026.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Наразі підготовку розпочали футболісти з команд УПЛ, які напередодні зіграли матчі чемпіонату України. Згодом до них приєднаються викликані на збір легіонери.

Загалом головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав матчі плейоф 26 футболістів. Перед початком підготовки у заявці відбулася зміна: травмованого Максима Таловєрова зі Сток Сіті замінив захисник Полісся Едуард Сарапій з Полісся, який був у резервному списку.

Нагадаємо, 26 березня Україна зіграє півфінальний матч плейоф до ЧС-2026 проти збірної Швеції. Поєдинок на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія"в іспанській Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія. 

Збірна України з футболу ЧС-2026

