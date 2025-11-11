Українська правда
Збірна України провела перше тренування перед матчем з Францією

Олександр Булава — 11 листопада 2025, 23:15
Збірна України провела перше тренування перед матчем з Францією
Збірна України провела перше тренування перед матчем кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти збірної Франції.

Про це повідомляє УАФ.

Напередодні команда Сергія Реброва прибула у Париж, де до табору "синьо-жовтих" приєдналися всі легіонери.

Україні залишилося провести два матчі. 13 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію. Саме ці зустрічі визначать долю путівки на світову першість.

Нагадаємо, наразі Україна бореться за вихід на чемпіонат світу 2026 року. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.

