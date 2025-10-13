Мілан не купив, преса лютує, Гасп дає останній шанс: Довбик і Рома вже рік разом, але досі не пара

Артем Довбик переживає кризу в Ромі, де його знищують ледве не щодня.

Преса, експерти, колишні футболісти – здається, в Італії нема людини, яка ще не висловила песимізм стосовно українського форварда.

Чи виправдано усе це?

І чого чекати від Довбика та Роми далі?

Чемпіон намагається розібратися в деталях проблем бомбардира, на якого ми сьогодні дуже сподіваємося в матчі з Азербайджаном.

***

Рік в пеклі

І це не перебільшення.

Від моменту, коли Рома заплатила Жироні 30 млн євро влітку 2024-го, Довбику постійно перемивають кості.

Не туди побіг, не так відкрився, неправильно пробив.

Балаган.

Ті-таки 30 млн "допомогли" – це ж шоста найбільша сума, яку "Вовки" коли-небудь платили за новачка; звідси й захмарні очікування.

🚨🟡🔴 Artem Dovbyk to AS Roma, here we go! Verbal agreement in place between clubs with Girona.



Final details being sorted on €34m deal plus add-ons.



Dovbyk only wanted AS Roma and he’s set to sign a five year deal.



🇺🇦🛫 Artem will fly to Roma tomorrow around lunch time. pic.twitter.com/njULK7Bg1C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

По-друге, хоча Рома лише тричі вигравала скудетто (востаннє – у 2001-му), вона позиціонує себе топклубом з амбіціями, тож обговорювати її в Італії обожнюють. Це ще не каталонське "entorno", але дуже схоже.

Ну, і невідповідність Довбика надіям джалороссі – це теж присутнє з перших днів.

Є враження, що римляни не бачили жодної повної гри Артема за Жирону, а лише 24 голи у статистиці – і тут же уклали угоду. Коли ж українець вийшов на поле і виявилось, що він не біжить, як Шевченко, і не організовує напад, як Джеко, тут-то і почалася біда.

Клаудіо Раньєрі весь рік то хвалив Довбика, то гнівався – і зрештою той забив 12 голів у Серії А.

🤯 Dovbyk has earned Roma a massive 15 points with his goals.



Almost a third of their total points.



✅ Winner vs Verona, Como, Cagliari, Lecce



✅ Game tying goal vs Genoa, Monza, Bologna



“We still haven’t seen his best yet.” - Ranieri



📰 Gazzetta pic.twitter.com/7CMjLtS3Gi — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 31, 2025

Коли ж влітку 2025-го Рому очолив Джан П’єро Гасперіні, то одразу закерував – українця геть:

"За нього заплатили хороші гроші. Він довів свою цінність як центральний нападник, що забиває голи. Але ми працюємо над його слабкими сторонами... Наприклад, над вмінням включатися в гру. Він не повинен це робити надто рано чи надто пізно. Це як в музиці: якщо не потрапляєш в такт, то це проблема".

І хоча загалом-то Гасперіні правий, ці слова погано вплинули на всіх. От ви б купили за 30 млн нападника, якого критикує за нерозуміння гри його власний тренер?

І ніхто не купив.

Вільярреал вагався, але в підсумку виклав 30 млн за Жоржа Мікаутадзе.

Мілан теж роздумував, та зрештою поставив на Сантьяго Хіменеса.

Ну, і отак-от Довбик залишився в Ромі, щоб конкурувати з 20-річним новачком Еваном Фергюсоном та слухати далі, який же він поганий нападник.

Evan Ferguson received quite a reception in the Italian capital as he looks to finalise his season-long loan move to Roma 🇮🇹



The agreement also contains an option to buy Ferguson set at just under £34.7m (€40m) 📝 pic.twitter.com/NLfLGuDu7a — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 21, 2025

Потоки лайна

Їй-богу, бурхливі потоки! Цілий довбаний шторм!

70-річний ветеран Роберто Пруццо перед грою з Вероною видав:

"Надіюсь, Пеллегріні та Соуле гратимуть в атаці, бо Фергюсон та Довбик за нас не грають. Це треба компенсувати іншими способами".

Десь у Бельгії після чергового арешту за наркотрафік Раджа Найнгголан порівнює Артема з Едіном Джеко – ясно, не на його користь:

"Він переоцінений. Едін досі за нього сильніший, з ним уся команда грає краще".

Колишній форвард "Скуадри Адзурри" Нікола Вентола прямо списує Довбика з рахунків:

"Рома грає без справжнього нападника. А уявіть, якою б вона була з Мойзе Кіном?"

Якийсь бразильський журналіст Пато Моуре дозволяє собі називати Довбика "нікчемою" і "загрозою для Роми"!

До честі українця, він словесно не реагує, хоча реалізація все ж впала. Так працює (не)впевненість.

Ясно, Артем не виблискує восени, але й сезон лише розпочався. У Лаутаро Мартінеса й Маркуса Тюрама по 3 голи в Серії А; у Расмуса Гойлунна та Душана Влаховича – по 2. У Довбика – 1, хоча він зіграв в 2,5 разу менше хвилин.

Понад те, його конкурент Еван Фергюсон досі з нулем.

Проте в газетах один Довбик. Corriere dello Sport вчепилася в нього зубами на чолі з головредом Іваном Дзадзароні, очевидно, бо дуже зручна мішень. Навіть його флегматичність при святкуванні голів експресивним італійцям легко видати за байдужість.

Once AS Roma's training session was finished, striker Artem Dovbyk (28) stayed behind. He spoke to staff members about the drills and his movement. 🇺🇦🧠 pic.twitter.com/hgXvfLUIIu — EuroFoot (@eurofootcom) August 8, 2025

То Довбик поганий форвард чи хороший?

Залежно, що вам від нього треба.

Хоча у Довбика статура бодібілдера, та за підсумками тріумфальної кампанії у Жироні порахували, що лише 31% часу українець грав як таргетмен.

Головною роллю Артема на "Монтіліві" був "фінішер" – тобто, він не нав’язував захисникам боротьбу, не відтягував їх на себе, не звільняв зони, а лише виконував гольовий дотик.

Data Snapshot | Artem #Dovbyk ('97)🇺🇦



AS Roma's new striker is coming off an extraordinary season, during which he scored 24 goals (7 from penalties) and played a key role in Girona's historic first qualification for the Champions League.



Our algorithms indicate that he is… pic.twitter.com/NVdHDcG9tT — The Underrated Scout (@ScoutUnderrated) August 2, 2024

У цьому він найкращий – у Артема сильне відчуття голу.

У такому ж стилі, тільки набагато якісніше, діє, наприклад, Ерлінг Голанд за Манчестер Сіті. Або Едінсон Кавані та Мауро Ікарді звужувалися до цієї ролі, коли на флангах ПСЖ бігали Мбаппе та Неймар.

У сезоні-2023/24, коли Довбик став Пічічі, він забив 15 зі своїх 24 голів у Ла Лізі після передач партнерів у безпосередній близькості від воріт.

Ще 7 м’ячів – з пенальті.

І – увага! – лише раз Артем все виконав сам, накрутивши на просторі постарілого Серхіо Рамоса.

Хтось скаже – гей, він ще 8 асистів назбирав! Але й це не аргумент. Як правило, Довбик результативно скидав м’ячі на партнерів у ситуаціях, де ключовими були передгольові подачі до штрафного.

Ніякої феєрії від Артема на "Монтіліві" не було. Він забив 24 голи при xG 23,94 – тобто, де мав, там і реалізував.

А чим його зустріла Рома? В сезоні-2024/25 лише 5 з 12 голів Довбика у Серії А були забиті після передач партнерів. Все інше довелося здобувати самому.

Десь Артем добивання шукав...

Tutti i gol di #Dovbyk con la maglia della #Roma. Guardate i risultati al momento del gol. Ps: quelli su tap-in sono resi semplici da un suo senso della posizione che fa spavento.



Con Gasperini questo ne fa 30 di gol. pic.twitter.com/ys1baJBRCK — RDS🐺 🇵🇸🟠🔴 (@R_D_S_1927) June 4, 2025

Ще двічі він проходив оборону на дриблінгу, що взагалі-то не його футбол...

Його гра – це коли вінгери, як Циганков, Савіньйо, Коуто, працюють на центрфорварда і "годують" зручними передачами з флангів. У таких ситуаціях Довбик грає ефективно – і корпус класно ставить, і позицію виграє, і промахується рідко.

А от у всіх інших іпостасях Артем не топ.

У збірній це добре видно – ну який з нього організатор атак або пресингу? Навіть не смішно.

І от вам парадокс: Довбик – зручний нападник для команд з поставленою атакою, і слабенький – для тих, де попереду сама імпровізація. Як-от у Роми вже багато сезонів поспіль.

🕸️Radar Chart



The chart confirms that Dovbyk possesses strong characteristics as a finisher, but that's not all.



The Ukrainian striker ranked highly not only for touches in the box, non-penalty xG, and non-penalty xG per shot, but also excelled in xG assisted, having provided 8… pic.twitter.com/I275yzm8rn — The Underrated Scout (@ScoutUnderrated) August 2, 2024

Фактор Гасперіні

Чи може Довбик стати якіснішим, більш різноплановим нападником?

Мабуть, в 28 років шанси вже низькі.

І заламувати руки: "Ах, він не Лукаку"!" ділу не поможе. Якщо Ромі треба від Артема голи, то покращуватися має передусім група підтримки.

Безкінечна критика лише шкодить. Після непродажу в Мілан впевненість Довбика й так на дні. Він навіть два поспіль пенальті Ліллю в Лізі Європи не реалізував, хоча загалом пробиває з точки спокійно.

Lille goalkeeper 🆚 AS Roma



3x penalty saves in a row against Artem Dovbyk 😳 pic.twitter.com/gShKmz65Lf — Best Goalkeeper Saves (@BestSavesGK) October 8, 2025

Гасперіні не хотів Артема, це відомо, але зараз ринок зачинено, новачки неможливі, тож він починає за нього вступатися:

"Атлетизм Довбика покращився зі старту сезону. Йому треба бути в чудовій фізичній формі, щоб компенсувати деякі технічні труднощі, і тоді він ще додасть".

"Я ніколи не сумнівався в Пеллегріні, він зрілий хлопець, любить Рому. Тепер мені треба повернути Довбика".

"Мало голів? В атаці грають усі, це вина не лише нападників. Досить вішати усе на Довбика".

Ось які пішли слова від тренера.

🗣️#Gasperini su #Dovbyk: "Mi spiace che sia andato via per la #Nazionale. Lo vedo in crescita, in crescita fisica. Voglio portarlo in una condizione ottimale, deve sapere che la squadra è con lui. Ha detto che avrebbe voluto battere il terzo rigore contro il #Lille? Magari… pic.twitter.com/fHucxCRfMH — RomaForever.it (@romaforever_it) October 10, 2025

і головна тому причина – Еван Фергюсон, що прибув Артема міняти, геть ніякий. Відбирає-то ірландець в 2-2,5 разу частіше, але за 289 хвилин він забив 0 голів при показнику очікуваних голів (xG) 0,48. Тобто, навіть на пів голу не награв. Тим часом Довбик за свої 176 хвилин в Серії А 1 раз забив, а xG зібрав 1,5.

А Рома-то потребує від центрфорварда не підкатів, а голів. У 6 турах "Вовки" забили лише 7 разів, тоді як Наполі – 12, а Інтер – взагалі 17.

Тому-то в останніх матчах перед жовтневою паузою в старті виходив уже Довбик, а не Фергюсон. Гасперіні-бо не читає Corriere, йому результат давати треба.

І ще – дуже важливо! – 67-річний італієць один з найкращих у світі по роботі з нападниками. Наприклад, Дуван Сапата після переходу в його Аталанту в сезоні-2018/19 забив 28 голів, а в попередній кампанії до Гаспа мав 11. Результативність Луїса Муріеля після переходу до Гасперіні одразу підскочила з 13 до 19 голів; Джанлуки Скамакки – з 8 до 19; Матео Ретегі – з 9 до 28. Також це Гасперіні перезапустив кар’єри Дієго Міліто, Марко Борієлло, Альберто Джилардіно, Леонардо Паволетті.

Для Довбика це шанс – мабуть, останній на "Стадіо Олімпіко". Або вони з Ромою притруться один до одного, і Артем стане новим Скамаккою, або трансфер.

🎙️ Extrait d'interview de Fabio #Capello d'hier:



« Je m'attends à un championnat da champions. #Gasperini a la mentalité gagnante et la culture du travail qui est difficile à inculquer à Rome. Pour le moment il y arrive. Il a des joueurs techniques comme Soulé et Dybala » pic.twitter.com/SPY38rMHI2 — AS Roma Francophone (@ASRomaFrancopho) October 7, 2025

Нам чекати ренесансу?

Шанси невеликі, будьмо чесні.

Гарантувати можна хіба, що до січня Довбик гратиме регулярно, бо Фергюсон як основний нападник в боротьбі за скудетто – це сміх.

Українцеві стане трохи легше після повернення з лазарету Пауло Дибали й Леона Бейлі. Ці двоє асистують охочіше за безальтернативного наразі Матіаса Соуле. Разом з тим, уявити, що Рома грає на Довбика, як колись Жирона, все ще неможливо.

"Надіюсь, мені не доведеться ставити Дибалу в позицію центрфорварда", – зізнався недавно Гасперіні.

Фальшива дев’ятка в його Ромі стала б визнанням, що ні Довбик, ні Фергюсон не впоралися. Зручний маркер для спостережень.

Іншим же буде зимове трансферне вікно.

Несподівано для всіх Рома після 6 турів завдяки пречудовій обороні йде в ТОП-3, але без голів скудетто не взяти. Якщо жоден бомбардир не проявиться, "Вовки" обов'язково вийдуть на ринок в січні, щоб знайти нового, а Довбика впарити хоч комусь.

В АПЛ, кажуть, претенденти є. Та й про Саудівську Аравію з іншими Еміратами не забуваємо.

Бачить бог, після всього почутого і прочитаного в Римі, для обох це стало б не трагедією, а навпаки – чимось на кшталт визволення.