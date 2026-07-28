Учасник ЧС-2026 вже втретє за літо оголосив про призначення нового тренера

45-річний фахівець Муїн Шаабані став новим тренером збірної Тунісу.

Про це повідомляє Федерація футболу Тунісу.

Контракт спеціаліста з національною командою розрахований на чотири роки співпраці. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зауважимо, що це перша робота Шаабані в ролі наставника збірної. Раніше тунісець очолював Есперанc Туніс, єгипетські Аль-Масрі та Кераміку Клеопатру, а останньою його командою був марокканський Беркан, який під його керівництвом виграв Кубок конфедерації КАФ та став чемпіоном своєї країни.

Додамо, що Есперанс під орудою Шаабані своєю чергою виграв 5 туніських першостей, 2 Суперкубки та Лігу чемпіонів КАФ.

Нагадаємо, що збірна Тунісу, яка виступала на чемпіонаті світу-2026 вже втретє за це літо змінила свого головного тренера. Спершу команду на мундіаль повів Сабрі Лямуші, але його звільнили після розгромної поразки від Швеції (1:5) вже у першому турі змагань.

Після чого під оруду "Карфагенських орлів" взяв французький спеціаліст Ерве Ренар, утім, й він не затримався надовго та покинув колектив після вильоту з групового етапу.