Визначено найкращого гравця матчу Туніс – Японія на ЧС-2026

Форвард Феєнорда Аясе Уеда був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Тунісу та Японії (0:4).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цій грі 27-річний футболіст відзначився трьома результативними діями. Він зробив дубль і віддав асист.

Нападник допоміг своїй команді здобути найрозгромнішу перемогу для азійських збірних в історії Мундіалів. Вона практично гарантувала "самураям" вихід у плейоф ЧС-2026.

Свій наступний матч японці проведуть 26 червня о 2:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Швеції.