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Ковач судитиме матч ЧС-2026 Туніс – Японія з унікальною нашивкою на рукаві

Олег Дідух — 20 червня 2026, 12:37
Ковач судитиме матч ЧС-2026 Туніс – Японія з унікальною нашивкою на рукаві
ФІФА

Румунський арбітр Іштван Ковач обслуговуватиме матч другого туру чемпіонату світу 2026 року між Тунісом і Японією у формі зі спеціальною нашивкою на рукаві.

Про це повідомляє The Sun.

Річ у тім, що матч Туніс – Японія стане ювілейним, 1000-м у історії чемпіонатів світу. Саме цьому ювілею і буде присвячена нашивка на рукаві формі Ковача.

Нагадаємо, матч Туніс – Японія відбудеться у неділю, 21 червня, у мексиканському Монтерреї. Початок поєдинку – о 7:00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу Японія зіграла внічию 2:2 з Нідерландами, а Туніс розгромно програв 1:5 Швеції, після чого головний тренер команди Сабрі Лямуші був звільнений. Його замінив Ерве Ренар, який і готував команду до поєдинку проти Японії.

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