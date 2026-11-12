Збірна США U-17 відмовилась від участі на чемпіонаті світу через ризики обстрілів

Збірна США до 17 років відмовилась від участі на чемпіонаті світу з футболу в Катарі через побоювання щодо безпеки на Близькому Сході.

Про це американська федерація повідомила в коментарі ESPN.

З огляду на попередження від Державного департаменту США та ризики військової ескалації в регіоні, у федерації ухвалили рішення утриматись від поїздки на турнір.

"Безпека та комфорт наших гравців і персоналу для нас є першочерговим завданням", – резюмували у федерації футболу США.

Чемпіонат світу з футболу до 17 років має відбутись в Катарі в період з 19 листопада по 13 грудня. Хто замінить команду наразі невідомо, оскільки ФІФА досі не відреагувала на це рішення.

На Федерацію футболу США очікує можливий штраф через те, що вона повідомила про зняття з турніру менш ніж за 30 днів до його початку – сума може бути не менше 30 000 швейцарських франків.

Зазначимо, що це не перші проблеми з проведенням спортивних подій в регіоні – до цього Ямаха відмовилась їхати на Гран-прі Катару, яке зрештою відбулось без проблем для учасників.

Раніше Формула-1 ухвалила рішення про проведення фінальних етапів чемпіонату згідно з графіком.