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Збірна США скасувала спілкування з пресою на тлі чуток про перехід Почеттіно в Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 11 листопада 2026, 18:25
Збірна США скасувала спілкування з пресою на тлі чуток про перехід Почеттіно в Манчестер Юнайтед
Маурісіо Почеттіно
Getty Images

Збірна США скасувала заплановане на середу, 11 листопада, спілкування футболістів із журналістами на тлі чуток про можливе призначення головного тренера команди Маурісіо Почеттіно на посаду наставника Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво англійського клубу вже підготувало план запрошення аргентинського фахівця на випадок звільнення Майкла Карріка. Водночас у Федерації футболу США пояснили скасування спілкування гравців із пресою відзначенням Дня ветеранів. Таким чином, журналісти не отримали можливості поставити футболістам запитання щодо майбутнього Почеттіно.

Аргентинець лише три місяці тому продовжив контракт зі збірною США. Нова угода розрахована до завершення чемпіонату світу 2030 року. У разі його переходу до Манчестер Юнайтед американська федерація отримає компенсацію.

Почеттіно вже не вперше пов'язують із тренерською вакансією на Олд Траффорд. Зокрема, у 2022 році керівництво Манчестер Юнайтед розглядало кандидатуру аргентинця перед призначенням Еріка тен Гага.

Також відомо про взаємну повагу між Почеттіно та колишнім багаторічним наставником Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном. Шотландець свого часу був високо вражений роботою аргентинця в Саутгемптоні.

Найближчий матч Манчестер Юнайтед проведе 22 листопада проти Ліверпуля в межах англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що у чемпіонаті манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10 іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

Раніше повідомлялося, що французький фахівець Дідьє Дешам відмовився очолити МЮ.

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