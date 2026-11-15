Гвардіола відхилить усі пропозиції очолити збірну США – ЗМІ

Колишній головний тренер англійського Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не налаштований сісти у крісло наставника збірної США.

Про це повідомляє The Telegraph.

Іспанський коуч, який був одним із головних кандидатів на цю посаду, відхилить усі можливі пропозиції Федерації футболу США після відходу Маурісіо Почеттіно.

Аргентинський фахівець 18 листопада повертається в АПЛ. Він спробує витягнути Манчестер Юнайтед із прірви. Свій прощальний матч на чолі американської збірної Почеттіно проведе 18 листопада проти Гаїті.

Додамо, що національна команда під керівництвом Почеттіно встигла провести 36 поєдинків.

Щодо Гвардіоли, то Жузеп із червня 2026-го, коли покинув Манчестер Сіті (593 гри), перебуває без роботи. 55-річний наставник не планує протягом найближчого року повертатися до тренерської діяльності. Також протягом своєї кар'єри він очолював Барселону (247) та Баварію (161). З усіма трьома грандами футболу завоював 41 трофей.