Була однією з найбільших почестей у кар'єрі: Почеттіно вперше висловився про відхід зі збірної США

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Маурісіо Почеттіно вперше висловився про свій відхід із збірної США, зазначивши, що для нього було честю представляти цю національну команду.

Його цитує Федерація футболу США.

"Можливість представляти збірну США стала однією з найбільших почестей у моїй кар'єрі. Ми глибоко вдячні гравцям за їхню самовіддачу, вболівальникам – за віру в нас, а федерації – за незмінну підтримку нашого штабу та створення умов, які дозволили нам вплинути на футбольну культуру в цій чудовій країні", – сказав 54-річний коуч.

Аргентинський наставник подякував усіх за спільну роботу. Почеттіно наголосив, що у США є величезний резерв талановитих гравців, починаючи від молодіжних команд до основної.

"Ви назавжди залишитеся у наших серцях, і ми підтримуватимемо команди щоразу, коли вони виходитимуть на поле", – додав Маурісіо.

Нагадаємо, що МЮ оголосило про призначення Почеттіно 13 листопада. Фахівець повернеться в АПЛ 18 листопада після завершення міжнародної перерви зі збірною США, яку він наразі тренує. На чолі національної команди встиг провести 35 поєдинків. Попереду у нього дві прощальні зустрічі проти Гаїті (14-го та 18-го листопада).

Термін підписаної угоди наставника з "червоними дияволами" не розголошується, але раніше британські інсайдери повідомляли про контракт буде до літа 2029 року. Такі ж дані наводить портал Transfermarkt.

Аргентинський спеціаліст вже має великий досвід роботи в англійському чемпіонаті. Він 5 років віддав Тоттенгему (293 матчі), а у сезоні-2023/24 очолював Челсі (51).

Раніше повідомлялося, що наступником Почеттіно в американській збірній може стати Жузеп Гвардіола.