Формула-1 не змінюватиме місце проведення завершальних етапів Гран-прі – The Independent
Керівництво Формули-1 вирішило не змінювати планів провести Гран-прі Катару та Абу-Дабі згідно з розкладом.
Про це повідомили у The Independent.
Довгий час боси чемпіонату вагались через ризики військової ескалації на Близькому Сході та небажання пілотів їхати в ці країни. Формула-1 навіть розглядала можливість перенести гонки на автодром "Імола".
Попри це, керуючись досвідом MotoGP, у Ф-1 вирішили не змінювати планів і провести гонки в Катарі та ОАЕ відповідно до графіку.
Цікаво, що цього сезону два етапу Гран-прі Формули-1 зазнали змін через безспекову ситуацію: перегони в Саудівській Аравії скасували, а ГП Бахрейну перенесли в Малайзію.
Зазначимо, що гонку в Лусаїлі провели без будь-яких інцидентів або перерв на повітряну тривогу попри побоювання пілотів та команд. Цікаво, що Ямаха заздалегідь відмовилась їхати у Катар.
Гран-прі Катару заплановано на 27-29 листопада, а гонки в Абу-Дабі – 4-6 грудня 2026 року.
Раніше повідомлялось, що Раллі Дакар-2027 скасували через ризик військової ескалації.