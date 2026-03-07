Збірна Німеччини раптово втратила талановитого рекордсмена Баварії: він вирішив виступати за іншу країну

Збірна Німеччини втратила талановитого атакувального півзахисника Пауля Ваннера, який вирішив виступати за іншу країну.

Про це він сказав у коментарі Sky Sports.

20-річний футболіст вирішив змінити футбольне громадянство. Хавбек тепер виступатиме за збірну Австрії, а не Німеччини, як це було раніше.

Колишній гравець мюнхенської Баварії має за своєю спиною виступи за різні вікові категорії національних команд Німеччини. Ваннер навіть дістався до "молодіжки" Бундестіму (1 гол у 9-ти іграх).

Відзначимо, що влітку 2025-го півзахисник покинув Баварію та перебрався до нідерландського ПСВ, з яким уклав контракт до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 14 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ваннер став наймолодшим гравцем німецького гранда у Бундеслізі. Пауль дебютував у віці 16 років та 15 днів.