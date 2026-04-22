Один з лідерів збірної Німеччини пропустить ЧС-2026

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі не допоможе збірній Німеччині на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Про це сам гравець повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Останні кілька днів було важко усвідомити. Сезон у Баварії все ще обіцяє багато цікавого після завоювання чергового титулу Бундесліги на вихідних. Що стосується мрії про чемпіонат світу зі збірною Німеччини... Для мене вона, на жаль, закінчилася. Як і вся країна, я буду підтримувати хлопців з дому.

Зараз настав час зосередитися на відновленні та поверненні до передсезонної підготовки. Дякую всім за повідомлення", – написав Гнабрі.

Як відомо, німецькому футболісту діагностували розрив привідного суглоба правого стегна. Ця травма може вибити гравця збірної Німеччини із гри на 2-3 місяці.

У поточному сезоні-2025/26 Гнабрі забив 10 голів та віддав 11 асистів у 37 іграх в усіх турнірах за Баварію. У лютому 2026 року Серж продовжив контракт із німецьким грандом.

Німецька національна команда гарантовано проведе на ЧС-2026 три матчі групового етапу: проти Кюрасао (14 червня), Кот-д'Івуару (20 червня) та Еквадору (25 червня).