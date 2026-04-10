Легендарний Кан дав шокуючу пораду зірці Баварії, яка стосується ЧС-2026

Колишній голкіпер мюнхенської Баварії Олівер Кан висловився щодо майбутнього атакувального півзахисника команди Джамала Мусіали та його участі на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його слова передає Goal.

Легенда німецького гранда порекомендував 23-річному футболісту пропустити найближчий Мундіаль.

"Йому варто відмовитися від участі у чемпіонаті світу. Якщо я відчуваю, що з моєю грою щось не так, то маю працювати над собою, щоб знову бути готовим", – заявив Кан.

У поточному сезоні-2025/26 Мусіала взяв участь у 13 матчах Баварії в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Джамал пробув чималий період без футболу через перелом малогомілкової кістки.

За його спиною 40 зустрічей за збірну Німеччини (8 м'ячів). Востаннє одягав футболку національної команди у березня 2025-го, коли зіграв проти Італії у рамках чвертьфіналу Ліги націй.

Нагадаємо, що півзахисник мюнхенського клубу пропустив контрольні ігри збірної Німеччини, які відбулись у березні 2026 року – перемоги над Ганою (2:1) та Швейцарією (4:3).

На ЧС-2026 "Бундестім" гарантовано проведе три матчі групового етапу проти: Кюрасао (14 червня), Кот-д'Івуару (20 червня) та Еквадору (25 червня). Перед цим команда Юліана Нагельсманна проведе ще два товариські поєдинки – проти Фінляндії (31 травня) та США (6 червня).

