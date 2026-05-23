Наставник Роналду в Аль-Насрі може очолити збірну Португалії

Головний тренер Аль-Насра Жорже Жезуш може очолити збірну Португалії після чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Напередодні Жезуш привів Аль-Наср і Кріштіану Роналду до перемоги в чемпіонаті Саудівської Аравії сезону-2025/26, після чого оголосив про свій відхід із клубу.

Проте пауза в тренерській кар'єрі 71-річного фахівця може виявитися зовсім недовгою. Жезуш може замінити іспанця Роберто Мартінеса на посаді головного тренера збірної Португалії після чемпіонату світу 2026 року.

Ще одним варіантом продовження кар'єри для фахівця є повернення у стамбульський Фенербахче, який він уже очолював e 2022 – 2023 роках. Тоді Жезуш привів команду до перемоги в Кубку Туреччини.