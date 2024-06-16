Нідерланди вирвали перемогу в Польщі в 1 турі Євро-2024

Збірна Нідерландів мінімально перемогла Польщу в матчі 1 туру Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 2:1. Вже на другій хвилині біля воріт Польщі виникла небезпека, але Войцех Щенсний дістав м’яч із нижнього кута. Поляки свій момент не змарнували — височенний Адам Букса стрибнув вище всіх на кутовому і не залишив шансів для нідерландського воротаря.

Пропущений гол став справжнім холодним душем для "Оран’є". Щенсний продовжував рятувати свою команду, але після підступного рикошету від удару Коді Гакпо навіть Войцех був безсилим.

Другий тайм також порадував високими швидкостями, але ближче до кінця зустрічі Польща надто низько "сіла", за що і поплатилася. Переможний гол Нідерландів на рахунку Ваута Веґгорста, який у дотик замкнув простріл від Натана Аке.

На 89-й хвилині поляки мали чудовий шанс врятувати нічию, але Вербрюгген відбив дуже незручний удар у виконанні Свідерського.

Євро-2024, Німеччина

Група D, 1 тур

16 червня

Польща — Нідерланди 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 — Букса 16, 1:1 — Коді Гакпо 29, 1:2 — Веґгорст 83

Польща: Щенсний, Франковський, Саламон (Берешинський 86), Беднарек, Ківьор, Урбанський (Свідерський 55), Зелінський (Пйотровьский 78), Романчук (Слиш 55), Залевський, Шиманський (Модер 46), Букса.

Нідерланди: Вербрюгген, Аке (ван де Вен 87), Ван Дейк, Де Врей, Думфріс, Верман (Вейналдум 62), Рейндерс, Схаутен, Гакпо (Фрімпонг 81), Депай (Веґгорст 81), Сімонс (Мален 62).

Попередження: Верман 15

У 2 турі Нідерланди зіграють із Францією, а Польща протистоятиме Австрії.

Нагадаємо, напередодні Швейцарія дотисла Угорщину, Іспанія розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією.