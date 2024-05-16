Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024

Визначився розширений склад футболістів, яких головний тренер збірної України Сергій Ребров вибрав для підготовки до Євро-2024.

У списку — 32 футболісти. Найбільше представництво має київське Динамо — 9 гравців.

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид);

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик ( Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайличенко (Полісся Житомир);

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Малиновський (Дженоа Генуя, Італія);

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва – Шахтар Донецьк), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Європейська першість пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Вже відомі всі його учасники та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик зазнав травми в матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона. Український футболіст підтвердив, що більше не зіграє за Челсі в нинішньому сезоні.