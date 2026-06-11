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В однієї з найкращих збірних світу відбулось дві зміни в заявці на ЧС-2026 перед самим початком турніру

Денис Іваненко — 11 червня 2026, 11:55
В однієї з найкращих збірних світу відбулось дві зміни в заявці на ЧС-2026 перед самим початком турніру
Збірна Марокко
Getty Images

Збірна Марокко через травми замінила двох гравців в заявці на чемпіонат світу-2026, який розпочинається вже 11 червня.

Про це повідомляє London Evening Standard.

Команді на турнірі не допоможе лівий вінгер Абде Еззальзулі з Бетіса. Він отримав пошкодження у товариському матчі з Норвегією (1:1).

А центральний захисник Марселя Наєф Агерд приїхав в розташування збірної з травмою паху. У команді сподівались, що він встигне відновитись, але цього не сталось.

Травмованих гравців замінили вінгер Анже Амін Сбаї та центральний захисник Аль-Фатеха Маруан Саадан. Свій стартовий поєдинок у групі C на ЧС-2026 "атлаські леви" проведуть 14 березня проти Бразилії.

Нагадаємо, що напередодні було оновлено рейтинг ФІФА. В ньому змінився лідер, а збірна Марокко піднялась на сьоме місце.

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