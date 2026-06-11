У заявці збірної Австрії відбулась вимушена заміна перед стартом ЧС-2026

Збірна Австрії зробила зміну в заявці на чемпіонат світу-2026 перед початком турніру.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

На ньому не зможе зіграти 26-річний півзахисник Лейпцига Крістоф Баумгартнер. Він пропустить Мундіаль через травму.

Замість нього на світову першість був викликаний Деян Любичич. 28-річний хавбек Шальке найближчим часом долучиться до команди, яка зараз перебуває у Санта-Барбарі.

Зазначимо, що збірна Австрія гратиме у групі J. ЇЇ суперники по квартету – Аргентина, Алжир і Йорданія.