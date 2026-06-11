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У заявці збірної Австрії відбулась вимушена заміна перед стартом ЧС-2026

Денис Іваненко — 11 червня 2026, 07:32
У заявці збірної Австрії відбулась вимушена заміна перед стартом ЧС-2026
Збірна Австрії
Getty Images

Збірна Австрії зробила зміну в заявці на чемпіонат світу-2026 перед початком турніру.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

На ньому не зможе зіграти 26-річний півзахисник Лейпцига Крістоф Баумгартнер. Він пропустить Мундіаль через травму.

Замість нього на світову першість був викликаний Деян Любичич. 28-річний хавбек Шальке найближчим часом долучиться до команди, яка зараз перебуває у Санта-Барбарі.

Зазначимо, що збірна Австрія гратиме у групі J. ЇЇ суперники по квартету – Аргентина, Алжир і Йорданія.

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