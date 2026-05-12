Учасник ЧС-2026 попрощався з головним тренером за місяць до початку турніру

Збірна Кюрасао з футболу залишилась без головного тренера перед дебютним чемпіонатом світу у своїй історії.

Про це повідомила місцева федерація футболу.

Фред Рюттен вирішив залишити цю посаду, яку обійняв лише в лютому, коли замінив Діка Адвоката. Фахівець ухвалив це рішення після переговорів із керівництвом федерації.

"Не повинно бути атмосфери, яка шкодить здоровим професійним стосункам у команді чи серед персоналу. Ось чому відставка є правильним рішенням. Час тисне, і Кюрасао має рухатися вперед. Я шкодую про те, як розвивалися події, але бажаю всім найкращого", – сказав Рюттен.

Зазначимо, що під керівництвом 63-річного нідерландця збірна Кюрасао провела лише два матчі. В обох вона зазнала поразок – 0:2 від Китаю та 1:5 від Австралії.

Нагадаємо, що на ЧС-2026, який стартує вже 11 червня, дебютант зіграє у групі E. Там Кюрасао протистоятиме Німеччині, Еквадору та Кот-д'Івуару.