Адвокат покинув збірну Кюрасао: легендарний тренер не поїде на ЧС-2026 через хворобу доньки

78-річний нідерландський тренер Дік Адвокат прийняв рішення піти у відставку з посади головного тренера збірної Кюрасао, через проблеми зі здоров'ям власної доньки.

Про це повідомляє ESPN.

"Я завжди говорив, що сім'я важливіша за футбол. Тому це цілком природне рішення. Але це не змінює того факту, що я дуже сумуватиму за Кюрасао, його жителями та колегами. Я вважаю, що вихід найменшої країни світу до чемпіонату світу — одна з найяскравіших подій у моїй кар'єрі. Я пишаюся своїми гравцями, персоналом та членами правління, які вірили в нас", – прокоментував свій відхід Адвокат.

Новим головним тренером збірної Кюрасао стане Фред Рюттен, відомий за роботою в Твенте, Шальке, ПСВ, Вітесс, Феєнорд та Андерлехт.

Нагадаємо, під керівництвом Діка Кюрасао вперше в історії кваліфікувувався на чемпіонат світу. Ця острівна держава з населенням близько 150 000 осіб стала найменшою країною в історії, яка коли-небудь виходила на мундіаль.

Зауважимо, що Дік Адвокат мав стати найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу. На момент старту турніру йому виповнилося б 78 років, що дозволило б перевершити досягнення німця Отто Рехагеля.