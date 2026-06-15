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Іспанія та Кабо-Верде назвали склади на матч 1-го туру ЧС-2026 у групі Н

Олег Дідух — 15 червня 2026, 17:49
Іспанія та Кабо-Верде назвали склади на матч 1-го туру ЧС-2026 у групі Н
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Тренерські штаби збірних Іспанії та Кабо-Верде визначилися зі стартовими складами на матч першого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 року в групі Н.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Склади команд:

Іспанія: Унаї Сімон, Льоренте, Лапорт, Кубарсі, Кукурелья, Руїс, Гаві, Родрі, Педрі, Оярсабаль, Ферран Торрес

Кабо-Верде: Возінья, Боргес, Піко Лопес, Сідні Кабрал, Морейра, Піна, Жоване Кабрал, Монтейро, Дуарте, Лівраменто, Мендес

Відзначимо відсутність у основі збірної Іспанії зіркового вінгера Барселони Ламіна Ямаля, участь якого у перших двох матчах групового етапу була під питанням через травму, отриману наприкінці клубного сезону.

Матч Іспанія – Кабо-Верде відбудеться у понеділок, 15 червня, початок – о 19:00 за київським часом. В Україні матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

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