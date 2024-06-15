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Ямал став наймолодшим гравцем в історії Євро

Владислав Уткін — 15 червня, 19:03
Ямал став наймолодшим гравцем в історії Євро

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал, який потрапив у стартовий склад на матч проти Хорватії у першому турі Євро-2024, став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи.

Нападник Барселони, якому 16 років і 338 днів, перевершив за цим показником польського гравця Кацпера Козловського, який грав на Євро-2020 у віці 17 років і 246 днів.

Символічно, що це досягнення іспанський вінгер установив у день народження свого батька.

Поєдинок між Іспанією та Хорватією стане першим у групі B на Євро-2024. Зазначимо, що в цей квартет також потрапили Італія та Албанія, які проведуть очний матч о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, хорватський хавбек Лука Модрич назвав Ламіна одним із найнебезпечніших футболістів збірної Іспанії.

Збірна Іспанії з футболу Євро-2024 з футболу Ламін Ямал

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