Ямал став наймолодшим гравцем в історії Євро

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал, який потрапив у стартовий склад на матч проти Хорватії у першому турі Євро-2024, став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи.

Нападник Барселони, якому 16 років і 338 днів, перевершив за цим показником польського гравця Кацпера Козловського, який грав на Євро-2020 у віці 17 років і 246 днів.

At 16 years and 338 days of age, Lamine Yamal makes history as the youngest player to play at the Euros.



Barcelona’s chosen one ⭐️ pic.twitter.com/rWGiIRruCS — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2024

Символічно, що це досягнення іспанський вінгер установив у день народження свого батька.

Поєдинок між Іспанією та Хорватією стане першим у групі B на Євро-2024. Зазначимо, що в цей квартет також потрапили Італія та Албанія, які проведуть очний матч о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, хорватський хавбек Лука Модрич назвав Ламіна одним із найнебезпечніших футболістів збірної Іспанії.