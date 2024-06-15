Секрет успіху: Іспанія вперше з 2008 року володіла м'ячем менше суперника

Збірна Іспанії у поєдинку проти Хорватії на Євро-2024 мала найменший відсоток володіння м'ячем на великих міжнародних турнірах з 2008 року.

Про це повідомляє SofaScore.

Показник "червоної фурії" склав 47%. До цього найнижчий відсоток був у матчі проти Німеччини на чемпіонаті світу-2010 (56%).

Нагадаємо, що Іспанія розгромила Хорватію з рахунком 3:0, завдяки голам Альваро Морати, Фабіана Руїса та Дані Карвахаля у першому таймі.

Окрім Іспанії та Хорватії до Групи B входять Італія та Албанія, які зіграють свій очний поєдинок о 22:00 за київським часом.