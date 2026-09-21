Збірна Іспанії продовжила контракт із головним тренером

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте продовжив свій контракт із командою.

Про це повідомляє RFEF.

Рада директорів Королівської іспанської футбольної федерації одноголосно схвалила продовження контракту з тренером національної збірної Луїсом де ла Фуенте. Він залишатиметься до 2032 року. Фінансові деталі не розголошуються. Чинна угода з фахівцем була розрахована до літа 2028 року.

Луїс де ла Фуенте продовжить працювати з командою на наступних двох чемпіонатах Європи (2028 та 2032 років) та чемпіонаті світу з футболу 2030 року, який Іспанія прийматиме разом із Португалією, Марокко, Парагваєм, Уругваєм та Аргентиною.

Де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з літа 2022 року. Провів із командою 49 матчів, у яких здобув 37 перемог і зазнав двох поразок. Провів іспанців до перемог у Лізі націй-2023, Євро-2024 і чемпіонаті світу-2026.

До цього Де ла Фуенте тренував молодіжні збірні Іспанії різних вікових категорій, а також Португалете, Аурреру, Більбао Атлетик і Алавес.

Раніше 65-річний фахівець поділився думкою щодо того, хто повинен виграти Золотий м'яч-2026.