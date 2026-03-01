Іран розглядає відмову від участі у чемпіонаті світу 2026

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що після початку активних військових дій з боку США та Ізраїлю участь національної команди у чемпіонаті світу 2026 року перебуває під питанням.

Про це повідомляє Marca.

Виступаючи на іранському суспільному телебаченні, функціонер прокоментував конфлікт і зазначив, що подальшу долю збірної вирішуватимуть керівники спорту.

"З огляду на сьогоднішні події та напад США, навряд чи ми можемо з надією дивитися на чемпіонат світу, але рішення про це повинні приймати керівники спорту".

Ситуація ускладнена тим, що іранська збірна має провести свої матчі групи G проти Бельгії, Нової Зеландії та Єгипту саме на території Сполучених Штатів. Крім того, місцевий чемпіонат повністю призупинений до подальших розпоряджень.

Водночас генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем раніше повідомляв, що федерація вже провела нараду щодо цього питання та продовжує моніторити події у світі

Нагадаємо, що 28 лютого США разом з Ізраїлем розпочали військову кампанію проти Ірану. У відповідь Революційна гвардія Ірану заявила, що атакували ракетами американські та ізраїльські бази, а також було підтверджено обстріли з боку Ірану об'єктів на території Об'єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну.

Пізніше президент США Дональд Трамп оголосив, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї мертвий.