Дешам визначився із заявкою збірної Франції на Євро-2024

Збірна Франції з футболу оголосила заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.

Список футболістів опублікувала пресслужба національної команди.

Головний тренер команди, Дедьє Дешам, викликав 25 футболістів.

Голкіпери: Альфонс Ареола (Вест Гем), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ланс);

Захисники: Жонатан Клосс (Марсель), Тео Ернандес (Мілан), Ібрагім Конате (Ліверпуль), Жуль Кунде (Барселона), Ферлан Менді (Реал Мадрид), Бенжамін Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія);

Півзахисники: Едуардо Камавінга, Орельєн Чуамені (обидва — Реал Мадрид), Юссуф Фофана (Монако), Антуан Грізманн (Атлетико Мадрид), Н'Голо Канте (Аль-Іттіхад), Адрієн Рабйо, Варрен Заїр-Емері (ПСЖ);

Нападники: Бредлі Баркола, Кіліан Мбаппе, Рандал Коло Муані, Усман Дембеле (усі — ПСЖ), Кінгслі Коман (Баварія), Олів'є Жіру (Мілан), Маркус Тюрам (Інтер).

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒛, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒂̀ 😍



La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

Підопічні Дешама потрапили до групи D, де зіграють із Польщею, Нідерландами та Австрією.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволило розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.