Збірна Еквадору відмовилася проводити товариський матч з Росією

Президент Федерації футболу Еквадору Франсіско Егас повідомив, що збірна Еквадору не буде проводити товариський матч проти Росії. Натомість команда зіграє із США.

Його слова передають російське видання Sport24.

"Ми не змогли домовитися з РФС про товариський матч. Російська сторона хотіла зіграти у Росії. Але у 2025 році матчу з Росією не буде – ми вирішили грати із США. Жодну угоду з РФС ми не підписали, на цю мить гра неможлива. Розмов про майбутнє у нас теж не було", – сказав Егас.

Після початку повномасштабного вторгнення російські збірні були виключені з усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Тож команда може задовольнятися лише товариськими поєдинками.

Загалом у 2024 році росіяни зіграли лише 5 спарингів. Їхніми суперниками були збірні Білорусі, Сербії, В'єтнаму, Брунею та Сирії. Раніше від матчів з Росією відмовилися Таджикистан та Пакистан.

Нагадаємо, раніше президент УЄФА Александер Чеферін висловився про можливість повернення молодіжних збірних Росії до турнірів під егідою УЄФА.