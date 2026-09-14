Збірна Еквадору оголосила нового головного тренера

Аргентинський наставник Марсело Гальярдо став новим головним тренером збірної Еквадору з футболу.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Деталі співпраці не розголошуються.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

Останнім місцем роботи 50-річного спеціаліста був аргентинський Рівер Плейт, який він очолював двічі (500 матчів). Також попрацював на тренерському містку Насьоналю (39) та Аль-Іттіхад (33).

Нагадаємо, що після вильоту еквадорської збірної з чемпіонату світу-2026 (від Мексики в 1/16 фіналу 0:2) Себастьян Беккасесе покинув свою посаду. Аргентинський фахівець очолював "Ла Трі" із серпня 2024-го року (24 матчі).

Дебют на чолі національної команди Гальярдо проведе 24 вересня у товариському поєдинку проти Південної Кореї (о 14:00 за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Боруссія Менхенгладбах звільнила Ойгена Поланскі з посади головного тренера команди.