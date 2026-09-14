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Збірна Еквадору оголосила нового головного тренера

Софія Кулай — 14 вересня 2026, 07:52
Збірна Еквадору оголосила нового головного тренера
Марсело Гальярдо
Getty Images

Аргентинський наставник Марсело Гальярдо став новим головним тренером збірної Еквадору з футболу.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Деталі співпраці не розголошуються.

Останнім місцем роботи 50-річного спеціаліста був аргентинський Рівер Плейт, який він очолював двічі (500 матчів). Також попрацював на тренерському містку Насьоналю (39) та Аль-Іттіхад (33).

Нагадаємо, що після вильоту еквадорської збірної з чемпіонату світу-2026 (від Мексики в 1/16 фіналу 0:2) Себастьян Беккасесе покинув свою посаду. Аргентинський фахівець очолював "Ла Трі" із серпня 2024-го року (24 матчі).

Дебют на чолі національної команди Гальярдо проведе 24 вересня у товариському поєдинку проти Південної Кореї (о 14:00 за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Боруссія Менхенгладбах звільнила Ойгена Поланскі з посади головного тренера команди.

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