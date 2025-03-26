Аргентина підкорила унікальне досягнення завдяки розгрому над Бразилією

Збірна Аргентини з футболу стала першою в історії, яка забила 4 м'ячі у ворота Бразилії у кваліфікації чемпіонату світу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У 14 турі кваліфікації ЧС-2026 аргентинці здолали суперника з рахунком 4:1. Ще в першому таймі підопічні Скалоні тричі відзначились у воротах Бенто, на що гості відповіли лише одним влучним ударом Куньї. Крапку в матчі поставив Джованні Сімеоне, забивши четвертий м'яч.

Що цікаво, за останні 5 поєдинків бразильці не здобули жодної перемоги над аргентинцями, забили лише 1 гол і пропустили 7. Востаннє Бразилія перемагала ще влітку 2019 року.

🚨📉 Brazil have zero wins in their last 5 games against Argentina, with only 1 goal scored and 7 conceded.



Brazil also conceded 4 goals last night for the first time in their history in World Cup Qualifiers. 🇧🇷 pic.twitter.com/YjsY3Qof0E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2025

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Аргентина пробилась на чемпіонат світу 2026 року, набравши 31 заліковий бал. Раніше повідомлялось, що лідер Інтера пропустить декілька матчів через травму, отриману у стані збірної Аргентини.