Аргентина підкорила унікальне досягнення завдяки розгрому над Бразилією
Збірна Аргентини з футболу стала першою в історії, яка забила 4 м'ячі у ворота Бразилії у кваліфікації чемпіонату світу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
У 14 турі кваліфікації ЧС-2026 аргентинці здолали суперника з рахунком 4:1. Ще в першому таймі підопічні Скалоні тричі відзначились у воротах Бенто, на що гості відповіли лише одним влучним ударом Куньї. Крапку в матчі поставив Джованні Сімеоне, забивши четвертий м'яч.
Що цікаво, за останні 5 поєдинків бразильці не здобули жодної перемоги над аргентинцями, забили лише 1 гол і пропустили 7. Востаннє Бразилія перемагала ще влітку 2019 року.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі Аргентина пробилась на чемпіонат світу 2026 року, набравши 31 заліковий бал. Раніше повідомлялось, що лідер Інтера пропустить декілька матчів через травму, отриману у стані збірної Аргентини.