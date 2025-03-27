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Збірна Бразилії може змінити головного тренера

Станіслав Лисак — 27 березня 2025, 09:16
Збірна Бразилії може змінити головного тренера
Федерація футболу Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор може бути звільнений зі свого поста.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Наразі керівництво місцевої футбольної федерації роздумує над зміною наставника.

"Селесао" знаходяться на 4 місці у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2026, заробивши 21 заліковий бал у 14 зустрічах.

На відмінну від Аргентини, якій бразильці розгромно поступилися в останньому поєдинку, збірна Бразилії досі не кваліфікувалася на наступний ЧС та навіть має теоретичні шанси не вийти на мундіаль.

Під керівництвом Дорівала Жуніора бразильці провели 16 матчів, здобули 7 перемог, 6 разів зіграли внічию та зазнали трьох поразок.

У листопаді 2024 року повідомлялося, що керівництво Федерації футболу Бразилії зацікавлене в запрошенні титулованого Жузепа Гвардіоли на пост головного тренера.

Збірна Бразилії з футболу Дорівал Жуніор

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