Збірна Бразилії вирішила звільнити головного тренера

Керівництво Федерації футболу Бразилії вирішило звільнити головного тренера Дорівала Жуніора.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Замінить Жуніора 70-річний Жорже Жезуш, який наразі очолює Аль-Хілаль. До цього у Бразилії він працював з Фламенго (2019-2020 роки) та здобув з командою п'ять трофеїв.

Раніше повідомлялось, що відхід португальця з Аль-Халяля не буде проблемою.

Зазначимо, що "селесао" знаходяться на 4 місці у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2026, заробивши 21 заліковий бал у 14 зустрічах.

На відмінну від Аргентини, якій бразильці розгромно поступилися в останньому поєдинку, збірна Бразилії досі не кваліфікувалася на наступний ЧС та навіть має теоретичні шанси не вийти на мундіаль.

Під керівництвом Дорівала Жуніора бразильці провели 16 матчів, здобули 7 перемог, 6 разів зіграли внічию та зазнали трьох поразок.